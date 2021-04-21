Во дворе дома на Северо-западе Челябинска пьяный мужчина устроил стрельбу

Фото: google.com/maps

Накануне вечером, 20 апреля, во дворе дома № 8 по улице Чичерина в Челябинске пьяный мужчина устроил стрельбу. Информацию об этом подтвердили в полицейском главке.

— Участники событий установлены, факт зарегистрирован. Проводится проверка для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, возле дома между пьяными мужчинами завязался конфликт, в ходе которого один из них схватился за ружье и выстрелил. Вот только попасть в оппонента ему не удалось — пуля угодила в свою же правую ногу. Раненого самострела отвезли в больницу, у него также диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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