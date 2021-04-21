Беги со смыслом: челябинцев приглашают в городской бор на плоггинг-пробежку

Экологический плоггинг-забег пройдет в Челябинске 23 апреля. Фото МБУ "Спортивный город".

Инициатором необычной акции стало муниципальное учреждение «Спортивный город». Необычной, поскольку экологическое движение «плоггинг» — фитнесс, который спасет мир, у нас в стране только-только набирает обороты. Поясним: термин, который зародился в Скандинавии несколько лет назад, происходит от шведских слов «plocka upp» (подбирать) и английского «jogging» (бег трусцой). Такие экозабеги проходят в парках, скверах, лесных массивах, которые примыкают к городам.

В Челябинске такой экозабег пройдет на муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2-а) 23 апреля в 11.00. Основной маршрут — «обкомовская дорога» и популярные пешеходные тропы. В забеге примут участие сотрудники «Спортивного города», спортсмены и все желающие.

— Эта экологическая акция, можно ее назвать «чистобег», приурочена к весенним субботникам, и мы приглашаем горожан присоединиться и совместить приятное с полезным. Всех обеспечим мешками для мусора, перчатками. В конце забега участников будет ждать горячий чай и награждение в различных номинациях. Лучшие десять эко-активистов получат награды за самые большие мешки с собранным мусором, — рассказал директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

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