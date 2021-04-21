Известный штангист Михаил Кокляев приедет в Челябинск на Георгиевский спортивный фестиваль

Организаторы рассказали о фестивале в пресс-центре «Комсомольской правды»
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинске 8 мая состоится IV Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. Мастер-классы и соревнования для развития детско-юношеского спорта, патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФК на улице Энгельса, 22. Туда можно прийти всей семьей, потому что впечатлений хватит на всех. Приглашенный гость — штангист Михаил Кокляев.
— Самая главная цель — приобщить жителей Челябинской области к активному образу жизни, — рассказал директор культурно-просветительского центра возрождения и развития традиционных семейных ценностей «Наследие», руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии, протоиерей Ярослав Иванов. — Пример здорового образа жизни людям продемонстрируют профессиональные спортсмены, но любители тоже смогут принять участие в состязаниях. Наша задача — чтобы люди занимались спортом и за рамками фестиваля. Это будет большой спортивный праздник.
Отец Ярослав признался, что главная задача праздника — вовлечь людей в спорт.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В программе Георгиевского фестиваля — национальные игры, творческие мастер-классы, аквагрим, фокусы, лазертаг, тир, стронгфит, гиревой спорт, георгиевский жим, воркаут, армрестлинг, многоборье ГТО, каратэ и даже лотерея с множеством призов.
— На фестивале в качестве показательного выступления будет подъем двух гирь весом 50 килограммов каждая, — раскрыл секрет заслуженный мастер спорта РФ по гиревому спорту, рекордсмен и многократный чемпион мира Иван Денисов. — Это будет достаточно зрелищно. Но поднять свою гирю на празднике смогут даже дети. Для них подготовим спортивные снаряды весом от четырех килограммов.
Иван Денисов подготовит для детей особые гири.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Также на фестивале взрослые и дети смогут безопасно пострелять. Как сообщил заместитель директора православного патриотического Центра в честь преподобного Александра Пересвета Иван Симин, для гостей организуют командную игру на сплочение — лазертаг.
Иван Симин рассказал, что любители безопасно пострелять по мишеням, смогут это сделать на фестивале.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Зрителей и участников ждут призы от наших партнеров, — добавил директор сети магазинов спортивного питания Flexsport Олег Чепурных.
Организаторы подготовили много подарков. Но главный приз пока держат в секрете.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Кстати, фестиваль приурочен ко Дню памяти великомученика Георгия Победоносца. Это воин, который обладал не только физическими навыками, но сильным духом и характером. Как отметил отец Ярослав, праздник символично пройдет накануне Дня Победы, символом которого является георгиевская лента.
Фестиваль в этом году проводится при поддержке грантов губернатора Челябинской области. Регистрация участников — в 11:00, начало — в 12:00. Площадки будут работать до 17:00. Вход свободный.
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