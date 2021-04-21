В Челябинской области началось отключение отопления

Некоторые жители считают, что делать это рановато Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области потихоньку завершается отопительный сезон. Первым городом, который решил отключить тепло, стал Магнитогорск. Информацию об этом подтвердили в администрации города.

— С 21 апреля в Магнитогорске начнется отключение отопления. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Бердников, — рассказали в администрации Магнитогорска.

Впрочем, мнения людей в социальных сетях разделились: кто-то считает, что делать это рановато, а некоторые уже изнывают от жары. А третьи с нетерпением ждут платежки за апрель, чтобы проверить, отопление насчитают за полный месяц или нет. При этом отключать тепло в Челябинске пока не планируется. Это случится, если на протяжение пяти дней температура воздуха за окном будет превышать 8 градусов.

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