Полицейские задержали южноуральца, находившегося в международном розыске из-за мошенничества

Мужчина незаконно обогатился на 76 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали жителя Челябинской области, который находился в международном розыске из-за мошенничества. Раньше мужчина руководил коммерческой компанией и заключал контракты на поставку металла. Он брал полную предоплату со своих клиентов, но товар в итоге не поставлял. Такими махинациями южноуралец заработал более 76 млн рублей.

— Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по городу Москве задержали мужчину на территории столицы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанного поместили в следственный изолятор Москвы, его обвиняют по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество.

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