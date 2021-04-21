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Происшествия21 апреля 2021 13:46

В Челябинске двух школьников подозревают в изнасиловании женщины

Младший из них еще не достиг возраста уголовной ответственности
Евгений НАСЫРОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования молодой женщины на улице Российской. Под подозрением школьники 7 и 8 классов.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировал КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

О школьниках известно, что им 13 и 15 лет. Младший еще не достиг возраста уголовной ответственности.

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Криминал