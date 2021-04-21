В Челябинске перекроют дороги во время празднования Дня Победы

Парад Победы в этом году состоится, несмотря на пандемию коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление транспорта Челябинска рассказало, где будет закрыто движение в рамках празднования Дня Победы. Введенные ограничения начнут действовать с 9 утра. Публикуем список улиц, где будет ограничен проезд из-за праздничных мероприятий:

1) Торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции с 10:00 часов до 13:00 часов:

— по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

— по проспекту Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны);

— по улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

— по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

— по улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

2) Праздничный концерт на Театральной площади с 09:00 до 19:00 часов:

— по улице Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Воровского.

3) Праздничный фейерверк (возле памятника Столыпину) с 20:00 до 23:00 часов:

— по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

— по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

— по улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новой развязки);

— по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;

— по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

— по улице Красной от проспекта Ленина до проспекта Победы.

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