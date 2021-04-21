В центре Челябинска ограничат движение сразу на двух улицах

Водителей попросили заранее учитывать ограничения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мэрия объявила об ограничении движения транспорта в центре Челябинска. Так, с 22 апреля и до 22:00 часов 1 мая будет недоступен проезд для автомобилистов по улице Карла Маркса на участке от Елькина до Кирова. Подрядчик ООО «Южуралнедвижимость» проведет работы по прокладке наружных сетей водоснабжения.

Кроме того, из-за капитального ремонта гостиницы с 22 по 29 апреля будет ограничено движение автомобилей в районе дома №9 по улице Лесопарковой. За эти работы отвечает подрядчик ООО «Термополис». Аналогичное ограничение на этом участке дороги будет действовать во время второго этапа проведения работ с 11 по 21 мая.

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