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Происшествия21 апреля 2021 19:49

Использовал труд осужденных: на экс-начальника колонии в Челябинской области завели уголовное дело

По данным следствия, заключенные выполняли работы в частных владениях
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Экс-начальнику колонии хотят предъявить обвинение в превышении должностных полномочий

Экс-начальнику колонии хотят предъявить обвинение в превышении должностных полномочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника Верхнеуральской колонии в Челябинской области. Он подозревается в том, что выводил осужденных за пределы колонии для выполнения работ по личным нуждам. В региональном управлении СК СКР рассказали подробности произошедшего.

— По версии следствия, в 2019 году подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о выводе трех осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения экс-начальнику колонии. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

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