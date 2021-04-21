Использовал труд осужденных: на экс-начальника колонии в Челябинской области завели уголовное дело

Экс-начальнику колонии хотят предъявить обвинение в превышении должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника Верхнеуральской колонии в Челябинской области. Он подозревается в том, что выводил осужденных за пределы колонии для выполнения работ по личным нуждам. В региональном управлении СК СКР рассказали подробности произошедшего.

— По версии следствия, в 2019 году подозреваемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о выводе трех осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения экс-начальнику колонии. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru