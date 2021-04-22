Пьяный бесправник сбил мотоциклистку в Челябинске

За рулем байка была 37-летняя женщина. Фото: отделение пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.
Авария произошла накануне вечером, 21 апреля, напротив дома № 10/1 по Комсомольскому проспекту. Ford разворачивался и сбил мотоцикл Suzuki, который ехал по «встречке». За рулем байка была 37-летняя женщина. Она получила травмы, к счастью, несерьезные, будет лечиться дома.
Иномаркой управлял 41-летний водитель. Выяснилось, что водительских прав у него нет, к тому же он был пьян.
— В отношении водителя составлен административный материал, — сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.
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