В центре Челябинска столкнулись три иномарки

В аварии никто не пострадал. Фото: читатель КП
На Энгельса, 32 сегодня днем, 22 апреля, столкнулись три легковушки: Ford Focus и две Toyota. По словам очевидцев, никто из водителей серьезно не пострадал.
Фото: читатель КП
— Скорая никому не понадобилась. Водители ждут ГИБДД, — рассказал очевидец корреспонденту КП-Челябинск.
Фото: читатель КП
По данным «Яндекс. Пробки», заторов на участке нет.
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