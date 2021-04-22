В центре Челябинска столкнулись три иномарки

В аварии никто не пострадал. Фото: читатель КП

На Энгельса, 32 сегодня днем, 22 апреля, столкнулись три легковушки: Ford Focus и две Toyota. По словам очевидцев, никто из водителей серьезно не пострадал.

Фото: читатель КП

— Скорая никому не понадобилась. Водители ждут ГИБДД, — рассказал очевидец корреспонденту КП-Челябинск.

Фото: читатель КП

По данным «Яндекс. Пробки», заторов на участке нет.

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