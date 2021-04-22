На зарядке стоял робот-пылесос: на пожаре в Челябинской области пострадала семья с маленьким ребенком

Из дома эвакуировались больше трех десятков жильцов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Пожар произошел сегодня ночью, 22 апреля, в Аше. Загорелась квартира на предпоследнем этаже пятиэтажки. Внутри спала семья с 5-летним ребенком. Их и соседей эвакуировали из горящего дома пожарные.

— Пострадавшие получили незначительные ожоги первой степени, после осмотра медицинскими работниками от госпитализации отказались, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области. — Сотрудниками МЧС с помощью спаскомплектов было спасено 16 человек, включая двоих детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей. Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники.

Причину пожара установят дознаватели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

По предварительной причине возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. В розетку было включено несколько приборов, в том числе на зарядке стоял робот-пылесос. Какой-то из приборов дал сбой, а может быть и сам фильтр. Точную причину пожара установят дознаватели.

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