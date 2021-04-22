В Челябинске на ходу вспыхнула иномарка

Причины пожара выясняются. Фото: instagram.com/74.chp

Сегодня утром, 22 апреля, на парковке возле здания Машиностроителей, 2 загорелась иномарка Chery Tiggo. Машину помогли потушить пожарные. На место выезжала одна автоцистерна, четыре пожарных. В МЧС сообщили, что иномарка загорелась на ходу.

— Ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Погибших и пострадавших нет, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причины пожара выясняются.

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