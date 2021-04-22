Болото по пояс: жителя Екатеринбурга, потерявшегося во время рыбалки, нашли мертвым

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

Трое жителей Екатеринбурга, рыбачивших на озере Кумкуль в Челябинской области, потерялись при возвращении на берег. Сначала они потеряли ориентировку — был вечер, затем оказалось, что заболоченные берега уже оттаяли. Воды по пояс. Мужчины позвонили в полицию.

— На поиски выехали участковый и спасатели, к ним присоединились жители близлежащей деревни Бурино, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Двое были в порядке, их эвакуировали на берег. Третий был мертв. Причину смерти предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

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