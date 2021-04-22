В Челябинской области привились от коронавируса 126 тыс. человек

Прививку от коронавируса делают гражданам старше 18 лет Фото: Кирилл САДЫКОВ

126 тыс. жителей Челябинской области привились от коронавиурса, получив оба компонента вакцины. Всего планируется привить 1,6 млн южноуральцев.

— Мы получили более 258 тыс. комплектов «Спутиник V» (это 16% от необходимого объема) и более двух тысяч «ЭпиВакКорона», — рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Технические возможности медучреждений и областного аптечного склада позволяют принимать до 116 тыс. доз за раз — для хранения вакцины нужно соблюдать определенный температурный режим.

За сутки в регионе вакцинируют около четырех тысяч человек. Прививки делают в больницах, ТРК, МФЦ. Также работает «Поезд здоровья».

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