Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: «Нужно прививаться, чтобы не было третьей волны»

Вице-губернатор призвала жителей активнее прививаться, чтобы избежать третьей волны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Разговоры о третьей волне коронавируса не утихают. В Европе, например, уже заметен рост заболеваемости. Стоит ли южноуральцам опасаться третьей волны COVID-19 в Челябинской области, ответила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, все будет зависеть от вакцинации.

— Если вакцинация будет проводиться теми же темпами, которые есть сейчас, то коллективный иммунитет мы достигнем к сентябрю. Но если мы проявим большую активность — то уже к июлю, — заявила Ирина Гехт.

Вице-губернатор призвала жителей активнее прививаться, чтобы избежать третьей волны и уберечь от COVID-19 не только себя, но и старшее поколение, которое находится в зоне риска. И не ждать появления какой-то другой вакцины.

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