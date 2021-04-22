За стеклом или на улице? Как пройдут выпускные в детских садах и школах в 2021 году

Официальную часть выпускного можно будет провести на улице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родителям южноуральских школьников и детсадовцев в этом году снова придется снова умерить аппетиты в праздновании выпускных. Мероприятия хоть и не отменяют, но ограничения, которые были приняты еще в 2020 году, власти снимать не собираются. Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге рассказала первый замминистра образования и науки Елена Коузова.

— Все утренники и линейки можно будет проводить только внутри группы или класса, — сообщила Елена Коузова. — Для проведения выпускных можно использовать иные площадки. Только своим коллективом, своим классом.

Она добавила, задача школы — выдать аттестаты о среднем образовании. Мероприятие итак не подразумевает присутствие кого-то постороннего. Официальную часть разобьют на этапы — сначала вручат одному классу, затем другому.

— Праздничное мероприятие либо на улице на большой площадке, либо родители по желанию в своем классе могут проводить на выездных условиях. У нас сейчас открыты летние веранды и досуговые комплексы, но еще раз — с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не распространялась инфекция, — подытожила Елена Коузова.

Утренники в детских садах с началом панедмии итак проводятся за закрытыми дверьми. Родители наблюдают за успехами малышей по видеосвязи или в записи.

— Мы понимаем, что родители хотят присутствовать на последнем мероприятии. Они могут увидеть выпускной через окна, стекла, которые есть в музыкальных классах. Естественно не все родители, а несколько, чтобы снять мероприятие. Это решает каждый детский сад, — добавила Елена Коузова.

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