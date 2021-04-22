На Северо-Западе Челябинска произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

В Челябинске сегодня днем, 22 апреля, произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Возле дома №321 по проспекту Победы, один из водителей легковушек не справился с управлением и врезался в другое авто, которое отбросило от удара в еще три припаркованные машины.

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

На место происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru