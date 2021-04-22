В центре Златоуста подожгли траву на территории памятника природы

Пожар был виден издалека. Фото: «Златоустовске телевидение» / vk.com

Сегодня вечером, 22 апреля, в центре Златоуста загорелся памятник природы «Гора Косотур». Пламя было такой силы, что его было видно издалека. Однако пожарным удалось локализовать возгорание еще до того, как огонь мог перекинуться на жилые дома, расположенные неподалеку. Об этом рассказали в мэрии города.

— Неизвестные люди подожгли траву, из-за этого и началось возгорание. Пожар уже потушен. Опасность для жилых домов отсутствовала, — сообщил советник главы Златоустовского округа Алексей Коновалов.

Гора Косотур расположена в лесопарковой зоне Златоуста. Она со всех сторон окружена городской застройкой.

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