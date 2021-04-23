В Челябинской области с 1 мая появится комиссия при оплате за свет

Новый сбор начнут брать с 1 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Челябинской области с 1 мая добавят комиссию при оплате электроэнергии. Большинство платежных систем и банков начнут взимать плату за свои услуги. В ООО «Уралэнергосбыт» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что возможность оплатить счет без надбавок у людей будет.

— Жители Челябинской области смогут оплачивать электрическую энергию без комиссии в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт», а также в отделениях, терминалах и мобильных сервисах Сбербанка, — рассказали в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт». — При оплате через иные банки и сервисы, в том числе систему «Город», с южноуральцев может взиматься комиссия, размер которой определяют банки.

Точный размер сбора операторы пока не называют. Но, для сравнения, система «Город» сейчас берет при расчете за отопление 1,5%, но не менее 50 рублей.

Оплату за электроэнергию без комиссии также будут принимать в подразделениях АО «Почта России». Оплата возможна как наличными, так и картой Сбербанка.

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