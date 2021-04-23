До +19 градусов и дожди: челябинские синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

Прогулку омрачит сильный ветер и кратковременные дожди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в ближайшие выходные, 24 и 25 апреля, максимальная температура воздуха днем достигнет +19 °С. От жары изнывать не придется — прохлады добавит ветер южных направлений, порывы которого будут достигать местами 14 м/с и кратковременные дожди.

По прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, в выходные в регионе ожидается облачная погода и кратковременные дожди.

Так, в субботу, 24 апреля, ночью синоптики прогнозируют +1… +6 °С, днем — +10… +15 °С. Впечатление от прогулки испортит кратковременный дождь, юго-восточный и восточный ветер скоростью 4-9 м/с, местами порывы которого будут достигать 14 м/с.

Пасмурно будет и в воскресенье. Ночью столбики термометров опустятся до 0… +5 °С, но днем воздух прогреется до +14… +19 °С. Ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди.

Челябинцам в выходные, выходя на улицу, лучше прихватить с собой зонтик. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и днем, и ночью. В темное время суток температура воздуха опустится +3…+5 °С.

Днем 17 апреля — +11… +13 °С, 18 апреля — +15… +17 °С.

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