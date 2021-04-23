Челябинцы проверят знания о Великой Отечественной войне, написав «Диктант Победы»

Проверить знания истории смогут все желающие. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Челябинске 29 апреля в Центральной библиотеке имени Пушкина на улице Коммуны, 69 пройдет акция «Диктант Победы». В 13:30 все желающие смогут проверить знания о событиях Великой Отечественной войны, выполнив 25 заданий.

— Для Челябинской области тема Великой Отечественной войны особая, —отметил заместитель главы региона Анатолий Векшин. — В прошлом году сразу два города региона Челябинск и Магнитогорск были удостоены звания «Город трудовой доблести». Уверен, что в 2021 году проведением «Диктанта Победы» мы сделаем еще один шаг к сохранению, увековечиванию и популяризации нашей героической истории.

Фото: Kultura174.ru

Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать площадку для тестирования. Сделать это можно и в день проведения акции прямо в библиотеке. Там регистрацию помогут провести волонтеры.

Как уточнили в управлении культуры Челябинска, 20 вопросов в тестировании будут на общую военно-историческую тему, еще пять — по региональной тематике. Лучших знатоков истории определят в июне.

В прошлом году знания проверили более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств. В Челябинской области — 3 500 человек.

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