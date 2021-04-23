В Челябинской области за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявили 112 новых случаев коронавируса. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 59 358. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 7 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 125 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 709 человек. Под присмотром врачей остаются 3 051 зараженный.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,993 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 325 теста.

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