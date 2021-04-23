Наталья Котова распорядилась открыть в Челябинске две универсальные ярмарки

Базара на площади Революции в этом году не будет.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сразу две универсальные ярмарки откроют в Челябинске в конце апреля. Их разместят на площадке у ледовой арены «Трактор» и на Прибережной улице в Центральном районе. Продавать будут все подряд: от рассады и фермерского урожая до стройматериалов и церковной продукции. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэрии.
Как сообщил КП-Челябинск начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, в этом году власти отказались от идеи размещать ярмарку на Площади Революции.
Для павильонов определили другие места. Так, в Калининском районе их разместят на улице 250-летия Челябинска, 38 рядом с ареной «Трактор». С 26 апреля по 10 мая там можно будет купить все для Пасхи: кондитерские изделия, выпечку, мед, молочную, гастрономическую и церковную продукцию, яйцо, бакалею, игрушки и авторские изделия.
В Центральном районе ярмарка будет работать дольше. На улице прибрежная, 1 с 30 апреля по 28 июля организуют торговлю рассадой, цветами, садовыми инструментами, строительными материалами и фермерской продукцией, выпечкой и кондитерскими изделиями.
Занимать организацией торговли будет МКУ «Городская среда».
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