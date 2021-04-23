Adidas, Chanel и Puma: челябинские таможенники нашли в магазинах контрафакт на 2,7 млн рублей

Ущерб правообладателям составил 2,7 млн рублей. Фото: пресс-служба челябинской таможни

Таможенники нашли в магазинах Челябинской области около двух тонн контрафактных товаров. 1300 вещей с логотипами известных торговых марок изъяли из оборота. Суммарный ущерб правообладателям составил 2,7 млн рублей.

Контрафактными спортивной одеждой, обувью и дамскими сумками торговали в крупных торговых магазинах Челябинска, Аши, Озерска, Миасса, Снежинска и Варны. Под видом мировых брендов Adidas, Nike, CK, Chanel, LV, Columbia, Fila, Kappa, Under Armour, Puma людям продавали подделки.

— В результате совместных мероприятий отделами полиции Аши и Миасса возбуждено три уголовных дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Контрафактные товары изъяли из оборота.

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