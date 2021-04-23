На трассе в Челябинской области на пять месяцев организуют реверсивное движение из-за ремонта дороги

Дорогу будут ремонтировать, но возможность проехать у водителей будет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинской области из-за ремонта дороги федерального значения А-310 «Челябинск—Троицк—граница с Казахстаном» с 26 апреля по 20 сентября организуют реверсивное движение автомобилей. Ограничение движения будет действовать в районе Троицка — на участке с 134 до 143 километра.

— Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, — отметили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». — Также рекомендуем использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и другие).

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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