Путин объявил выходные с 1 по 11 мая: придется ли 11-классникам Челябинской области идти в школу

В минобре ждут официального документа о выходных с 1 по 11 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 1 по 11 мая по всей стране. Решение продлить выходные глава страны принял по просьбе Роспотребнадзора. Вот только рады не все. Родители 11-классников переживают, что у детей сорвется подготовка к экзаменам. Что на это ответили в министерстве образования Челябинской области.

— Пока документа о нерабочих днях с 1 по 11 мая мы не получали, но уже начинаем ориентироваться, что в указанный период в школах и детских садах будут выходные, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Минобра. — Каждая школа самостоятельно решает, каким образом будет организована подготовка 11-классников к ЕГЭ в этот период. Обязательных мероприятий для этого нет, но есть планы школы, которые она вправе поменять или оставить без изменений.

В 2021 году ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в вузы.

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