Пожарные в Челябинске спасли мужчину из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске утром, 23 апреля, произошел пожар в одном из жилых домов по улице Российской. Огнем охватило квартиру на третьем этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, горели домашние вещи и мебель на площади 8 квадратных метров.

Самостоятельно эвакуироваться из подъезда смогли шесть человек. Помощь понадобилась только хозяину горящей квартиры, который не смог вовремя покинуть свое жилище.

— Проникнув внутрь, пожарные обнаружили на полу мужчину без сознания. По автолестнице он был спасен и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчина надышался угарным газом, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за сбоя в работе электрооборудования. Однако точную причину возгорания предстоит установить сотрудникам отдела дознания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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