Челябинский «Трактор» опроверг слухи о передаче «Челмета» магнитогорскому «Металлургу»

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Директор ХК «Трактор» Иван Савин прокомментировал возможную передачу команды «Челмет» магнитогорскому «Металлургу». По его словам, слухи об этом не соответствуют действительности.

— Много разговоров среди болельщиков вызвали слухи, касаемые «Челмета». Действительно, вопросы к команде есть, но на данный момент решения этих вопросов не лежат в плоскости ее закрытия. Тем более, что принятие таких решений это прерогатива Совета директоров «Трактора», а на нем эта тема не поднималась, — цитирует Савина пресс-служба «черно-белых».

К предстоящему сезону челябинский клуб готовит четыре системы команды. К «Трактору», «Челмету» и «Белым Медведям» добавится женская — «Белые Медведицы». Состав и тренерский штаб этой команды в настоящий момент уже комплектуется.

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