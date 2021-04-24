Почти 200 единиц техники вышли наводить порядок на улицах Челябинска

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Сегодня, 24 апреля, в уборке улиц Челябинска задействованы 176 единиц дорожной техники. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства. Среди них 22 КДМ, 49 МТЗ, 31 погрузчик, 34 самосвала, 13 вакуумных пылесосов и 4 подметально-уборочные машины.

— В уборке также задействовано 355 дорожных рабочих, — добавили в КДХ.

Рабочие занимаются очисткой дорог и тротуаров от пыли и грязи. Помимо этого, они собирают и вывозят мусор. Также сегодня по всему региону проходят субботники, жители микрорайонов выходят на свои территории и наводят там порядок.

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