Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 24 апреля 2021 года, в регионе зафиксировано 59 468 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 110 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 119 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 53 828 южноуральцев. Под наблюдением врачей все еще остаются 3 035 пациентов.

За прошедшие сутки не обошлось и без летальных исходов. Умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 4 из них скончались непосредственно от вируса, а у троих он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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