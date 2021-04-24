В пруд около копейского храма Покрова Пресвятой Богородицы запустили четырех лебедей

Фото: Министерство экологии Челябинской области

Сегодня, 24 апреля, в пруд около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске Челябинской области запустили две пары лебедей. Этих краснокнижных птиц когда-то нашли неравнодушные челябинцы — у лебедей были серьезные травмы, их передали в Минэкологии. Несколько месяцев они лечились и восстанавливались в приюте, а теперь будут радовать прихожан на протяжении всего лета.

— Ежегодно к нам в Министерство поступают десятки раненых и обессиленных птиц, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — К сожалению, не всех удается реабилитировать и выпустить в дикую природу, часть из них так и останется инвалидами.

Фото: Министерство экологии Челябинской области

Виталий Безруков добавил, что определение пострадавших птиц в водоемы очень важно — это помогает им восстановиться и в безопасности провести период с весны до осени. С приходом холодов пернатых снова вернут в приют.

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