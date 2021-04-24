В Челябинске на Университетской набережной начался пожар

Фото: читатель КП

В Центральном районе Челябинска полыхает пожар. Судя по всему, загорелось что-то в районе пустыря между Университетской набережной и рекой Миасс. Жители города прислали фотографии в редакцию.

Фото: читатель КП

Информация по инциденту от МЧС будет позже.

Обновлено 18:30.

По данным МЧС, на участке 2 га загорелась трава.

— На месте работают пожарные, две автоцистерны с водой, сейчас еще одна выехала на помощь. Угрозы перехода огня на жилые дома нет, — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Совсем рядом там располагается городской бор, но и он находится в безопасности, огонь туда не доберется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru