В Челябинске на Университетской набережной начался пожар

Фото: читатель КП
В Центральном районе Челябинска полыхает пожар. Судя по всему, загорелось что-то в районе пустыря между Университетской набережной и рекой Миасс. Жители города прислали фотографии в редакцию.
Фото: читатель КП
Информация по инциденту от МЧС будет позже.
Обновлено 18:30.
По данным МЧС, на участке 2 га загорелась трава.
— На месте работают пожарные, две автоцистерны с водой, сейчас еще одна выехала на помощь. Угрозы перехода огня на жилые дома нет, — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.
Совсем рядом там располагается городской бор, но и он находится в безопасности, огонь туда не доберется.
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