Водитель легковушки насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе в Миассе

Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу

Авария произошла сегодня, 24 апреля, в районе дома № 189 по улице 8 марта в Миассе Челябинской области. 45-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21101 сбил на пешеходном переходе двух пешеходов, в числе которых была 15-летняя девочка. После удара машину унесло в сторону остановки, где она столкнулась с автобусом «ПАЗ».

— В результате ДТП 15-летняя девочка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, — рассказали в ОГИБДД по Миассу.

Второй пешеход, 45-летняя женщина, получила травмы, ее госпитализировали.

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