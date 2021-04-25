В Челябинской области в двойном пожаре погибли три человека

Пожар уничтожил два соседних дома. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Трагедия произошла в Нязепетровском районе Челябинской области. Под утро на пульт пожарной службы пришло сообщение, что одновременно горят два соседних дома.

— Площадь пожара составила 100 кв. м., был объявлен ранг пожара 1-Бис, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Во время тушения были обнаружены тела трех человек — одного мужчины и двух женщин. Сейчас устанавливаются причины ЧП. Для выяснения обстоятельств на место выехали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отделения дознания.

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