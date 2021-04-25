«Комсомольская правда» обеспечивает больницы свежей прессой Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки выздоровевших от коронавируса стало больше, чем заболевших. По данным на 25 апреля, из больниц выписали 115 человек, а диагноз поставили 109 новым пациентам.

Среди заразившихся есть один школьник. Всего в регионе с начала пандемии коронавирус подхватили 59 577 южноуральцев, победить болезнь смогли 53 943 человека. В настоящее время с ковидом борются 3023 пациента.

Как сообщили в Минздраве Челябинской области, за сутки скончались шесть человек. Коронавирус оказался смертельным для пятерых, еще один умерший имел тяжелые сопутствующие заболевания, которые ускорили смерть.

В регионе продолжают работать горячие линии. Операторы call-центра отвечают на звонки круглосуточно по номеру 8-800-201-41-88. Телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru