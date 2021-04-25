В Челябинской области во время огненного шоу чуть не сгорел факир

Зрители помогли потушить пламя и вызвали скорую. Фото: кадр из видео

В Магнитогорске «Библионочь» чуть не закончилась трагедией во время фаер-шоу. В ходе представления огонь перекинулся на лицо факиру. Потушить пламя помогли подбежавшие зрители. Они же вызвали скорую.

Представление показывали на детской площадке возле библиотеки № 10. Зрителями были семьи с детьми. Во время огненного шоу факир должен был дыханием увеличить пламя, но оно усилилось в обратную сторону и перекинулось на голову артиста. Видео снял журналист местного издания «Магсити74».

Как сообщает издание, мужчина рассказал, что во время выступления у него во рту был керосин, он сильно близко поднес огонь к лицу и не учел направление ветра. Артист сам дошел до скорой помощи, чтобы ему обработали кожу.

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