Таксист из Уфы уехал по заказу в Челябинскую область и пропал

Телефон Ильшата недоступен. Фото: предоставлено КП-Уфа

В Челябинске мог пропасть таксист из Уфы 38-летний Ильшат Байматов. Вечером 23 апреля он взял заказ в Челябинскую область, но обратно не вернулся. Родные забили тревогу.

— Вечером 23 апреля он уехал, а вчера утром прислал жене фотографию, что застрял. Просил ее перезвонить, как проснется, но на этом все. Сначала весь день не брал трубку, а вечером телефон уже был выключен. Мы даже не знаем, где он может находиться, предположительно — под Усть-Катавом, — рассказала КП-Уфа родственница Ильшата.

Родные обратились в администрацию такси, где работал мужчина, чтобы они по навигатору посмотрели, где тот может находиться, но такие данные предоставляются только по запросу полиции. Родственники пропавшего уже написали заявление и обратилась за помощью к поисковикам-волонтерам. У Ильшата остались двое детей.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, черные волосы, зеленые глаза.

Был одет: черная кофта, серое спортивное трико, синие кроссовки, джинсовая бейсболка.

Автомобиль: синий «Рено Логан», номер Н294КК, есть наклейка такси.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильшата Байматова, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.

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