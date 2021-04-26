Актер из Челябинска Александр Паль опроверг сообщения о его задержании после избиения хоккеиста

Александр Паль родился в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне по всем СМИ пробежала новость о задержании актера Александра Паля. Его подозревают в избиении хоккеиста молодежного состава «ЦСКА» Кевина Антипова. У спортсмена проломлены скулы, выбита глазная кость. Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, хоккеист находится в больнице, а актер — в отделении.

Драка завязалась на праздновании дня рождения в заведении, где Паль и Антипов были гостями. По версии хоккеиста, его избили три человека, в одном он узнал Александра Паля. После нападавшие скрылись на машине.

Однако сам Александр Паль опроверг информацию о случившемся.

— Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые, — заявил он изданию Life.ru.

32-летний актер Александр Паль родился в Челябинске. Первой его заметной киноработой стала роль в комедии «Горько!». В 2015 году он стал лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль. Награду ему дали за игру в фильме «Тряпичный союз». В 2017 году Александр Паль получил премию «Светлое прошлое».

В ночь на понедельник, 26 апреля, Александр Паль получил премию «Ника» — за роль в фильме «Глубже». Но на награждении он не пришел.

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