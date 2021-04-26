«Чтобы мешки не стояли неделю»: глава Челябинска поручила оперативно вывезти мусор после субботников

Складирование мешков после субботников - ежегодная проблема. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила главам районов до майских праздников навести порядок в городе. До 1 мая нужно не только убрать все территории, но и вывезти мешки с мусором. Такое поручение она дала на аппаратном совещании в понедельник, 26 апреля.

— Чтобы мешки стояли неделю, такого быть не должно, — отметила глава города.

Наталья Котова предупредила, что лично проверит уборку в городе. К 1 мая все должно быть чисто. А в майские выходные уже начнется работа по цветникам.

Обновлено в 10:40

Глава города обратила внимание на разрисованные стены домов, будки и другие объекты. Речь идет не про красивые граффити, а про небрежные каракули. Районным администрациям нужно составить реестр таких мест и поручить закрасить художества.

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