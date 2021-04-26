Когда отключат отопление в Челябинске

Отопление отключат, если в ближайшие дни будет теплая погода. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Челябинске может завершиться уже на этой неделе, если теплая погода сохранится. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Александр Кочерещенко сообщил, что по данным Гидрометцентра среднесуточная температура выше +8 градусов наблюдается с 23 апреля. Для завершения отопительного сезона нужно, чтобы такая температура продержалась в течение пяти дней.

— Если нужный температурный режим продолжится, то отопление можно будет отключить уже 28-29 апреля, — заявил Кочерещенко на аппаратном совещании в мэрии.

Наталья Котова поручила подготовить соответствующее распоряжение.

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