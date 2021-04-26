Стало известно, как будут работать детские сады в Челябинской области в майские праздники

Детсады в Челябинской области примут воспитанников и в майские выходные.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Президентом страны Владимиром Путиным подписан указ об объявлении нерабочими днями период с 4 по 7 мая включительно.
Как и по всей стране, в Челябинской области не будут работать в майские школы, ссузы, вузы.
— Наши школьники будут отдыхать в нерабочие дни так же, как и студенты средних профессиональных учреждений, и студенты вузов. Все образовательные организации вносят изменения в трудовые, календарные, учебные графики, — подчеркнул на совещании губернатор.
А что детские сады? Многие родители — работники некоммерческого сектора экономики. К тому же, не закрываются на майские лечебные учреждения.
По распоряжению губернатора в выходные дни будут работать детские садки. В привычном графике работают поликлиники и стационары. К тому же, продолжится вакцинация от COVID-19, в том числе в ТРК области.
Без выходных на своем посту остаются экстренные службы, коммунальные и дорожные предприятия. Работают численностью до 25% штата органы госвласти и местного самоуправления.
Режим работы МФЦ определят вместе с федеральными структурами.
Кстати, губернатор остановился отдельно на теме досуга детей:
— Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области. Прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками.
Глава региона подчеркнул, что в незапланированные каникулы нужно обеспечить досуг детей.
По поручению губернатора продолжится подготовка региона к Дню Победы.
Кроме того, губернатор поручить держать обратную связь с южноуральцами.
- Важно в эти дни обращать внимание на связь с жителями через различные системы обратной связи, реагировать, чтобы не получилось, как иногда у нас бывает, что все ушли на выходные и вспомнили это после выходных. Реагировать, все эти системы должны работать.
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