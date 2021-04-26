Стало известно, как будут работать детские сады в Челябинской области в майские праздники

Детсады в Челябинской области примут воспитанников и в майские выходные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Президентом страны Владимиром Путиным подписан указ об объявлении нерабочими днями период с 4 по 7 мая включительно.

Как и по всей стране, в Челябинской области не будут работать в майские школы, ссузы, вузы.

— Наши школьники будут отдыхать в нерабочие дни так же, как и студенты средних профессиональных учреждений, и студенты вузов. Все образовательные организации вносят изменения в трудовые, календарные, учебные графики, — подчеркнул на совещании губернатор.

А что детские сады? Многие родители — работники некоммерческого сектора экономики. К тому же, не закрываются на майские лечебные учреждения.

По распоряжению губернатора в выходные дни будут работать детские садки. В привычном графике работают поликлиники и стационары. К тому же, продолжится вакцинация от COVID-19, в том числе в ТРК области.

Без выходных на своем посту остаются экстренные службы, коммунальные и дорожные предприятия. Работают численностью до 25% штата органы госвласти и местного самоуправления.

Режим работы МФЦ определят вместе с федеральными структурами.

Кстати, губернатор остановился отдельно на теме досуга детей:

— Мы договорились о том, что в эти дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории Челябинской области. Прошу обеспечить также культурную программу в театрах, в различных учреждениях культуры, сделать эти посещения либо бесплатными, либо с существенными скидками.

Глава региона подчеркнул, что в незапланированные каникулы нужно обеспечить досуг детей.

По поручению губернатора продолжится подготовка региона к Дню Победы.

Кроме того, губернатор поручить держать обратную связь с южноуральцами.

- Важно в эти дни обращать внимание на связь с жителями через различные системы обратной связи, реагировать, чтобы не получилось, как иногда у нас бывает, что все ушли на выходные и вспомнили это после выходных. Реагировать, все эти системы должны работать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru