В челябинском зоопарке родились малыши кенгуру

Детеныши редко высовывают мордочки. Поймать такой кадр - удача! Фото: Олег Богданов

В зоопарке Челябинска двойное пополнение — у двух самок кенгуру Беннета появились детеныши. Малыши сидят в маминых сумках и редко высовывают мордочки, но фотографу удалось поймать их на камеру. Смотрите, какие трогательные и умилительные кадры получились.

— В Челябинском зоопарке на данный момент проживает целая группа кенгуру Беннета: самец, две самки и два детеныша. Так как животные эти скрытные, выходить они предпочитают либо рано утром, когда солнце еще не греет в полной мере, либо ближе к вечеру, — рассказывают сотрудники зоопарка.

Фото: Олег Богданов

Если вам захочется посмотреть на семью кенгуру, их вольер находится рядом с вольером саванных зебр.

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