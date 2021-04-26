СК выясняет, почему дети оказались на дрейфующей льдине в Челябинской области

Ребят спасли сотрудники МЧС. Кадр с видео

Следственный комитет начал проверку по факту нахождения детей в опасности. Накануне, 25 апреля, в Златоусте спасатели сняли с отколовшейся льдины троих школьников — 6, 12 и 13 лет. Ребятня чуть не утонула в городском пруду. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые спасли детей.

— Проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

Скорее всего, за этот инцидент придется ответить родителям школьников.

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