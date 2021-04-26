Думали под детсад, оказалось — «черные» лесорубы: в мэрии Челябинска объяснили ночную вырубку деревьев в Парковом

Лесорубы вырубили березы в роще. Фото: Александр Русяев

Жителей микрорайона «Парковый» ужаснула вырубка деревьев на улице Хариса Юсупова в минувшие выходные. Очевидцы вызвали полицию, но лесорубы успели скрыться, оставив бензопилу, застрявшую в дереве. С нее полицейские сняли отпечатки пальцев. Об этом КП-Челябинск рассказал местный житель Александр Русяев.

Фото: Александр Русяев

Проблему подняли сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

— Какие там деревья рубят в «Парковом»? Жителям города надо объяснить. Разберитесь и сегодня дайте информацию в СМИ. Вообще это надо делать раньше, мы с вами договаривались, — заявила глава Челябинска Наталья Котова.

Фото: Александр Русяев

— Это по подготовке строительной площадки к детскому саду на 150 мест в 54-м микрорайоне, — объяснил заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

Однако позже в пресс-службе мэрии сообщили, что деревья рубили все-таки не под строительство детского сада. Рубка была незаконной.

— Все материалы в отношении неустановленных лиц направлены в прокуратуру города Челябинска для принятия мер, — прокомментировали в администрации города.

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