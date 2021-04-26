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Общество26 апреля 2021 15:52

Участок трассы М-5 в Челябинской области частично закроют на ремонт до конца августа

Рассказываем, где именно будут действовать ограничения для транспорта
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Дорожные работы будут вестись четыре месяца

Дорожные работы будут вестись четыре месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на участке км 1829 — км 1844 (правый проезд, в районе н. п. Тактыбай, Биргильда) вводится временное ограничение на движение по одной полосе правого проезда из-за ремонта дорожного полотна. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», работы будут проходить с 27 апреля по 21 августа 2021.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут движения и учитывать введенные ограничения, а также использовать мобильные приложения для мониторинга ситуации на дорогах в режиме реального времени.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный)

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