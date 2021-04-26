В Челябинске по решению суда закроют ритуальный салон в жилой многоэтажке

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Калининский районный суд в Челябинске запретил работу салона ритуальных услуг, расположенного на первом этаже жилого многоэтажного дома. Такое решение было вынесено по результатам проверки, которая провела прокуратура.

— Согласно требованиям СНиП 31-01-2003, запрещается размещать в нежилых помещениях первого этажа какие-либо магазины и учреждения ритуальных услуг, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о ритуальном салоне «Ритуал-Сервис» по адресу Братьев Кашириных, 89. Жители неоднократно жаловались на него. Теперь предпринимателю, отвечающему за этот бизнес, придется арендовать себе другое помещение.

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