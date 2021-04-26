Инженеры ЮУЖД в Челябинске пойдут под суд за хищение картриджей от принтеров на сумму более 840 тыс. рублей

Подозреваемые обвиняются в крупном мошенничестве Фото: Иван ВИСЛОВ

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух инженеров административно-хозяйственного центра ЮУЖД в Челябинской области. Проверка показала, что подозреваемые, 1979 и 1985 годов рождения, в августе и декабре 2020 года с помощью обмана похитили картриджи для принтеров.

— Инженеры вывезли со склада 75 тонер-картриджей, сообщив коллегам и руководству, что данная оргтехника требуется им для установки в принтеры. Фактически похищенную технику они продали, а денежные средства потратили на личные нужды, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Общий ущерб, который был причинен железнодорожному предприятию, оценили на сумму более 840 тыс. рублей. Обвиняемых будут судить по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.

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