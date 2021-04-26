В Челябинске осудят участников ОПГ, которые незаконно обналичивали деньги через фирмы-однодневки

Доход от незаконного бизнеса составил свыше 10 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки, которые занимались обналичиванием денег. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать незаконным путем более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, в период с января 2016 по февраль 2018 года, обвиняемые вели банковскую деятельность без соответствующей лицензии и без регистрации кредитной организации.

— В различных местах на территории Челябинска один из участников организованной группы производил выдачу наличных денежных средств «клиентам» с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 5 % от перечисленной «клиентами» суммы денежных средств, осуществляя кассовое обслуживание, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Другие приискивали лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были стать «номинальными» директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банковские организации; получали в банковских учреждениях наличные денежные средства; подыскивали нежилые помещения в целях регистрации юридических лиц.

Участники ОПГ свою вину признали частично, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Тракторозаводский районный суд Челябинска.

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