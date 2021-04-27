«Сын закрыл и ушел»: в Златоусте пожилая женщина просит помощи прохожих из открытого окна

Фото: ЧП Златоуст/vk.com

В Златоусте сняли на видео, как пожилая жительница многоэтажки на улице Чкалова, просит вызвать милицию через открытое окно и стучит по металлическому отливу. По словам очевидцев, это продолжается несколько месяцев.

— Я не могу выйти из комнаты. Меня сын закрыл и ушел, а куда ушел не знаю… к друзьям своим наверное, — сказала женщина.

В пресс-службе администрации Златоуста корреспонденту КП-Челябинск прокомментировали, что бабушка нигде на учете не состоит.

— Проводится работа совместно с полицией по установлению родственников. Ситуация находится на контроле, — прокомментировали в мэрии.

В правоохранительных органах сообщили, что проверка проводилась, но информация не подтверждалась.

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